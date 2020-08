Nach Patzer von Evan N'Dicka: Eintracht Frankfurt verpasst Sieg gegen AS Monaco um Ex-Trainer Niko Kovac

Bundesligist Eintracht Frankfurt hat den ersten Erfolg der Saisonvorbereitung unglücklich verspielt. Das Team von Trainer Adi Hütter spielte in der Hitze im Deutsche Bank Park trotz Führung nur 1:1 gegen die AS Monaco. Bei den Monegassen stand Ex-Frankfurt-Trainer Niko Kovac zu ersten Mal bei einem Spiel als neuer Coach an der Seitenlinie. Die SGE hatte verdient geführt, aber Innenverteidiger Evan N'Dicka ermöglichte Monaco mit einem Patzer in der 85. Minute den späten Ausgleich.