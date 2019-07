Aufstellung fix: So spielt Eintracht Frankfurt gegen Flora Tallinn in der Europa-League-Qualifikation

Frankfurt mit Rebic und Kostic in der Start-Aufstellung - Neuzugang Kohr dabei

Die Hessen hatten nach der Sommerpause nur gut drei Wochen Zeit, um sich auf die neue Saison und das erste Pflichtspiel in Tallinn vorzubereiten. Nach einem Trainingslager in der Schweiz und Testspielen absolvierten die Eintracht-Profis in den vergangenen Tagen ihre Trainingseinheiten auf dem Vereinsgelände. Dementsprechend setzt Hütter in der Aufstellung gegen Tallinn auf bewährte Kräfte: Ante Rebic und Filip Kostic, die bereits in der vergangenen (Europa-League-) Saison geglänzt haben, stehen ebenso in der Start-Aufstellung wie Neuzugang Dominik Kohr. Erik Durm hat es dagegen nicht in die erste Elf geschafft.