Aufstellung fix: Eintracht Frankfurt gegen den FC Vaduz mit Hinteregger in Startelf

Kleiner Gegner, bedeutende Herausforderung: Für Eintracht Frankfurt geht es an diesem Donnerstag (20:30 Uhr/so könnt ihr das Spiel live verfolgen) um den nächsten Schritt in Richtung Europa-League-Teilnahme. In der dritten Qualifikationsrunde soll bei Liechtensteins Vertreter FC Vaduz im Hinspiel die Pflicht erfüllt werden. Die Fakten sprechen für die Hessen, doch den Gegner unterschätzen wollen Adi Hütter und Co. nicht. Mit dieser Aufstellung geht die SGE in das Qualifikationsspiel.