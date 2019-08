Aufstellung fix: Zehn Wechsel! Eintracht Frankfurt rotiert gegen Vaduz komplett

Dieses Spiel ist für Eintracht Frankfurt nur noch Formsache - doch patzen wollen die Hessen an diesem Donnerstag (20.30 Uhr/so könnt ihr die Partie verfolgen) im Rückspiel der dritten Qualifikationsrunde zur Europa League gegen den FC Vaduz auch nicht. Nach dem 5:0 im Hinspiel spricht gegen die Liechtensteiner auch in der zweiten Partie alles für Trainer Adi Hütter und seine Mannschaft. Mit dieser Aufstellung geht die SGE in das Qualifikationsspiel.