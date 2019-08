Aufstellung fix! So spielt Eintracht Frankfurt gegen Racing Straßburg - Rebic in der Startelf

Noch ohne Sturm-Neuzugang Bas Dost muss Eintracht Frankfurt das Rückspiel in den Europa-League-Playoffs (20:30 Uhr/So könnt ihr das Spiel verfolgen) bestreiten. Am Montag konnte die Eintracht die Verpflichtung des Niederländers nach längerem Hin und Her endlich bekannt geben. Für das Spiel gegen Racing Straßburg durfte er aber nicht mehr nachgemeldet werden. Dafür kann Trainer Adi Hütter allerdings auf Ante Rebic bauen und bringt ihn von Beginn an. Um den Serben gab es in den vergangenen Tagen immer wieder Wechsel-Gerüchte - besonders nach seiner Leistung bei der 0:1-Niederlage beim Hinspiel in Straßburg. Dort schien Rebic lustlos, teilweise apathisch, weswegen ihn Hütter zu Halbzeit auswechselte und nach der Partie scharf kritisierte. Bei der 1:2-Niederlage in Leipzig am Wochenende fehlte er noch aufgrund muskulärer Probleme.