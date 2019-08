Aufstellung fix: So startet Eintracht Frankfurt gegen Flora Tallinn in der Europa-League-Qualifikation

Aufstellung fix: So startet Eintracht Frankfurt gegen den FC Flora Tallinn

Im Hinspiel konnte sich vor allem einer einen Namen machen: Dejan Joveljic , der als Nachfolger für den zu Real Madrid abgewanderten Luka Jovic gilt. Das 19 Jahre alte Stürmer-Juwel brauchte in seinem ersten Pflichtspiel nur sieben Minuten, um den ersten Treffer im Trikot der Eintracht zu erzielen - ganz in der Manier seiner Vorgängers. "Er macht es schon richtig, richtig gut", sagte Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic über Joveljic.

Wiedwald vertritt Rönnow im Eintracht-Tor erneut

Man merkte jedoch auch, dass die Frankfurter hier und da noch etwas nachzuholen haben, erkannte SGE-Torhüter Felix Wiedwald. "Man hat gesehen, dass wir noch mitten in der Vorbereitung stehen. Letztendlich haben wir souverän gewonnen." Im Hinspiel vertrat Wiedwald den verletzten Stammkeeper Frederik Rönnow - auch im Rückspiel gegen Tallinn wird er in der Startelf stehen. Sportvorstand Fredi Bobic war "froh, mit einem Sieg herausgegangen" zu sein.

Rebic nicht im Kader

Aufgrund einer Verletzung nicht im Kader steht Ante Rebic. Der kroatische Vizeweltmeister ist nach den Abgängen von Luka Jovic (Real Madrid) und Sebastien Haller (West Ham United) der einzig verbliebene Akteur aus der "Büffelherde", die als Offensiv-Trio für mächtigen Wirbel in der Bundesliga und der Europa League gesorgt hat. Doch auch der 25-Jährige soll die Eintracht eventuell noch verlassen: Inter Mailand buhlt intensiv um die Dienste von Rebic .

Überraschend kommt indes das Startelf-Debüt von Daichi Kamada in der Europa League. Der Japaner war in der vergangenen Saison von Frankfurt nach St. Truiden (Belgien) ausgeliehen, wo er auf 24 Liga-Einsätze kam. Dort hat er nach Empfinden von Coach Hütter einen großen Sprung gemacht. In seiner ersten Saison bei der Eintracht 2017/2018 hatte er unter Ex-Trainer Niko Kovac keine Rolle gespielt und nur vier Pflichtspiele bestritten.