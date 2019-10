Ausschreitungen bei Eintracht-Spiel in Guimaraes: Block mit Frankfurt-Fans geräumt

Vor dem Europa-League-Spiel von Eintracht Frankfurt bei Vitoria Guimarães (hier im LIVETICKER verfolgen) ist es zu Ausschreitungen gekommen. Fans beider Mannschaften bewarfen sich kurz vor dem Anpfiff der Partie am Donnerstagabend gegenseitig mit Sitzschalen. Die Polizei räumte daraufhin einen Frankfurter Fanblock. Bruno Hübner äußerte sich in der Halbzeit sehr vage zu den Vorkommnissen. "Ich habe es nicht so mitbekommen", sagte der Sportdirektor der Eintracht beim TV-Sender Nitro. Auf die Frage, ob eine weitere Strafe zu befürchten ist, sagte der selbst noch gesperrte Hübner: "Ich weiß es nicht. Aber wenn, wäre das schon bitter."