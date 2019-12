Frankfurt-Vorstand verurteilt Eintracht-Chaoten für Randale: "Einfach nur destruktiv"

Eintracht Frankfurts Vorstand Axel Hellmann hat die Ausschreitungen einiger Fans des hessischen Bundesligisten vor dem dem verlorenen Rhein-Main-Derby beim FSV Mainz 05 (1:2) scharf verurteilt. "Was wir vor dem Anpfiff gesehen haben, war einfach nur destruktiv. Das schadet Eintracht Frankfurt sehr", kritisierte Hellmann am späten Montagabend.

Kurz vor dem geplanten Beginn des Rhein-Main-Derbys hatten einige Anhänger der Hessen einen Böller gezündet und mehrere Leuchtraketen auf den Rasen gefeuert . Schiedsrichter Manuel Gräfe bat beide Mannschaften daraufhin zunächst wieder in die Kabinen und pfiff die Partie erst mit elfminütiger Verspätung an. Ein Schlichtungsversuch der Frankfurter Profis Sebastian Rode und Filip Kostic schlug zunächst fehlt.

Hellmann über Pyro-Ärger: "Keine Botschaft, nur ein Schaden"

"Es gab keine Botschaft, es bleibt nur ein Schaden. Ich habe ein wenig das Gefühl, dass es eine kleine Gruppe momentan darauf anlegt, etwas mehr zu provozieren. Das besorgt mich sehr", sagte Hellmann. "Wir müssen das thematisieren. So kann es nicht weitergehen."

Auch sportlich könnte es bei den Hessen derzeit besser laufen. Die Niederlage in Mainz war bereits die dritte Bundesliga-Niederlage in Folge für die Mannschaft von Trainer Adi Hütter, die allerdings nach der Notbremse von Dominik Kohr eine Halbzeit in Unterzahl agieren musste,