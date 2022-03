Offiziell: Eintracht Frankfurt verlängert mit Axel Hellmann - Langfristiger Vertrag für Vorstandssprecher

Eintracht Frankfurt hat den im nächsten Jahr auslaufenden Vertrag mit Vorstandssprecher Axel Hellmann vorzeitig bis 2027 verlängert. Das bestätigten die Hessen am Montag. Bereits im Vorfeld hatte die Bild über "die harmonischen Gespräche zur Vertragsverhandlung" berichtet, die zwischen Hellmann und Aufsichtsrat-Boss Philip Holzer geführt wurden. "In den vergangenen Jahren hat Axel Hellmann mit seiner Arbeit einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, Eintracht Frankfurt zu einem attraktiven und modernen Klub in der Bundesliga und im internationalen Fußball zu entwickeln. Wir sehen unseren AG-Vorstand derzeit sehr gut aufgestellt und sind sicher, dass er seine seriöse und erfolgreiche Arbeit fortsetzen wird", wird Holzer in der Klub-Mitteilung zitiert.

Anzeige