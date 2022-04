Kommentar: Drei Gründe für den Titel der "Euro-Eintracht" nach dem Coup gegen Barca

Wie so oft hat die SGE gezeigt, zu was sie auf europäischem Parkett in der Lage ist. Mit einer frühen Führung im Rücken und einem Traumtor spielten sich die Hessen schon in Hälfte eins in einen Rausch. Getragen von den rund 30.000 mitgereisten Fans war das Stadion der Katalanen ohnehin ganz in Frankfurter Hand. Und es gibt drei gute Gründe, wieso für die Euro-Eintracht jetzt wirklich alles möglich ist. Oder anders: Drei Gründe für die drei Siege, die es bis zum ersehnten Titel noch braucht.