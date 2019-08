Eintracht Frankfurt bestätigt: Transfer von Ex-Wolfsburg-Stürmer Bas Dost steht bevor

Dost zu Eintracht Frankfurt? "Einige Details" noch zu klären

Wie es auf der Homepage weiter heißt, sind noch "einige Transferdetails" zu klären, "sodass eine endgültige Verpflichtung an diesem Wochenende noch nicht abgeschlossen werden kann". Dost wird nicht mehr dem Sporting-Kader für die Partie am morgigen Sonntag gegen Braga angehören. Diese Tatsache deutet auf einen nahenden Transfer hin.

In der Bundesliga war der Niederländer von 2012 bis 2016 für den VfL Wolfsburg aktiv. Für die Niedersachsen markierte der 1,96 Meter große Angreifer in 85 Bundesligapartien 36 Tore. Sein Highlight: Beim 5:4-Sieg in Leverkusen (dem ersten Wolfsburger Sieg bei Bayer überhaupt) machte Dost am 14. Februar 2015 vier Tore.

Auch in Portugal zeigte sich Dost treffsicher (76 Toren in 84 Ligaspielen). In der Saison 2016/17 wurde Dost mit 34 Treffern Torschützenkönig in der portugiesischen Primeira Liga. Vor einigen Wochen war der Angreifer mit einem Wechsel zum FC Schalke 04 in Verbindung gebracht worden.