Bas Dost von Eintracht Frankfurt: Darum bin ich nicht in sozialen Netzwerken vertreten

Eintracht Frankfurts Angreifer Bas Dost hält nicht viel von Auftritten in den sozialen Netzwerken. „Ich bin Fußballer, mehr nicht. Ich bin kein Politiker, die Leute erwarten Tore von mir. Das muss ich machen. Was ich in meiner Freizeit mache, geht sie nichts an. Deshalb bin ich nicht in sozialen Medien vertreten“, sagte der 30 Jahre alte Niederländer in einem Interview des Fachmagazins Kicker.