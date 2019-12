Bitter für Eintracht Frankfurt: Stürmer Bas Dost fällt bis Jahresende verletzt aus

Bundesligist Eintracht Frankfurt muss bis zum Jahresende auf seinen Stürmer Bas Dost verzichten. Das sagte Trainer Adi Hütter am Donnerstag in Frankfurt. "Er muss aus dem Betrieb raus und in Therapie wegen seiner Leistenverletzung. Er bekommt immer mehr Schmerzen, deswegen ist das kein Dauerzustand. Wir haben ihn jetzt einmal rausgenommen, um alles zu tun, dass er wieder fit wird", sagte Hütter, der damit auch an diesem Freitag (20.30 Uhr, DAZN) ohne den Niederländer gegen Hertha BSC antreten muss.