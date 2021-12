Bei Bayer 04 Leverkusen läuft es aktuell in der Bundesliga. Die seit drei Spielen ungeschlagene Werkself scheint immer mehr an Konstanz zu gewinnen. Auf den 3:1-Erfolg bei RB Leipzig, ließ das Team vom Trainer Gerardo Seoane, einen krachendenden 7:1-Sieg gegen Greuther Fürth folgen. Durch die kleine Siegesserie konnte sich der Europa-League-Teilnehmer zuletzt auf dem dritten Tabellenplatz halten. Am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt (17.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) kann man mit einem weiteren Sieg, den Anschluss an das Führungsduo Borussia Dortmund und Bayern München halten.

