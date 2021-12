"Party, die wir schmeißen wollten": Frankfurt feiert nach torreichem Comeback gegen Leverkusen

Was für eine spektakuläre Reaktion von Eintracht Frankfurt. Nach 22 Minuten befanden sich die zuletzt zweimal in Serie sieglosen Hessen vermeintlich auf dem Weg zur nächsten Bundesliga-Pleite. Doch dann drehte die SGE auf, schoss sich innerhalb von einer guten Stunde den Frust über einen durchwachsenen Saisonstart von der Seele und siegte furios mit 5:2. "Es ist Wahnsinn, was die Jungs heute geleistet haben", jubelte Trainer Oliver Glasner bei DAZN und sprach ein "Pauschal-Lob, an jeden einzelnen, der mit dabei war", aus. Anzeige

Dabei sah es anfangs nach einem erneuten Dämpfer für die nun auf Rang neun nach wie vor hinter ihren Erwartungen stehenden Frankfurter aus. Patrik Schick hatte die Leverkusener mit 2:0 in Führung gebracht. Was dann geschah, beeindruckte auch den SGE-Trainer. "Wie die Spieler dann wieder zurückgekommen sind und eine fantastische Leistung gezeigt haben", so Glasner weiter. "Ich bin wahnsinnig happy mit der Leistung, die wir gezeigt haben und natürlich auch mit dem Ergebnis."

Auch Abwehrspieler Christopher Lenz, der erstmals seit dem vierten Spieltag und seiner überwundenen Muskelverletzung wieder auf dem Platz stehen konnte, betonte die Moral seiner Teamkollegen. "Ich glaube, unsere Mentalität ist unglaublich groß", sagte der 27-Jährige und freute sich mit einem Blick auf das Ergebnis insbesondere für die Zuschauer. "Das war die Party, die wir heute schmeißen wollten."