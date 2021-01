Frankfurt nutzt Jovic-Euphorie nicht: Bayer Leverkusen zieht nach Rückstand ins Pokal-Achtelfinale ein

Dem VfB Stuttgart winken Millionen: Wie sich Gonzalez, Sosa und Co. in den Fokus von Top-Klubs spielen

Die Hessen zeigten sich beflügelt von den Jovic-News. Dessen designierter Sturmpartner André Silva probierte es sofort per Hacke, traf den Ball aber nicht (4.). Der nächste Versuch saß sofort. Ein Versuch der Ballkontrolle von Silva wurde zur Vorlage für Younes, der locker zum 1:0 abschloss (6.). Die Frankfurter probierten es in klassischer Bayer-Spielweise mit intensivem Pressing, das Resultat war ein offenes Spiel mit weiteren Chancen für Nadiem Amiri (12.) und André Silva (13.), der am herausgeeilten Ex-Frankfurter Lukas Hradecky im Bayer-Tor scheiterte. Bitter für die Eintracht war, dass der quirlige Younes wenig später angeschlagen runter musste. Für ihn kam Steven Zuber. Da stand es allerdings schon 1:1: Eine Flanke von Leon Bailey erwischte Frankfurts Erik Durm aus kurzer Distanz am Ellenbogen - Lucas Alario verwandelte den fälligen Elfmeter überlegt (27.). Leverkusen hatte nun ein Chancen-Übergewicht, Kevin Trapp hielt einen Wendell-Schuss stark (41.) und verhinderte damit einen Rückstand.