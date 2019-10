Wer sich die Partie Eintracht Frankfurt gegen Bayer Leverkusen am Freitag (20.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) in der Commerzbank Arena oder live im TV, zu Hause oder in einer der vielen ,,Bembelbars" in ganz Deutschland ansieht, der kann auf eine Tor-Garantie hoffen. Keine andere Spielpaarung in der Bundesliga-Geschichte fand historisch so oft statt, ohne dass es jemals ein 0:0 gab.

Dass dem so ist, belegt schon allein das letzte Aufeinandertreffen. Mit 6:1 fegte Leverkusen die Frankfurter in der vergangenen Saison aus der BayArena - und verhinderte damit wohl die mögliche Champions-League-Premiere für die Hessen. In Frankfurt gab es in der Spielzeit 2018/2019 einen 2:1-Erfolg für die Adlerträger. Vier der letzten fünf Duelle gehen jedoch an die Werkself, die in Frankfurt zuletzt 1996 remis spielte. Insgesamt hat Bayer Leverkusen zwölf von 34 Duellen in der Main-Metropole gewinnen können. Mit einem 6:1-Feuerwerk - alle sieben Tore fielen vor der Pause - rechnet Bayer-Trainer Peter Bosz (55) allerdings nicht. ,,Es wird definitiv ein anderes Spiel als in der letzten Rückrunde", glaubt der Niederländer, ,,gegen Eintracht Frankfurt braucht man immer sehr viel Energie, sie sind sehr gradlinig und aggressiv. Wir wollen wieder unseren eigenen Stil zeigen."

Für Wettanbieter und Zocker ist Eintracht Frankfurt gegen Bayer Leverkusen ein Albtraum. Seit 2007 haben diese beiden Teams in Frankfurt immer abwechselnd gewonnen. Geht man nach dieser Serie, wäre nun die Bayer-Elf wieder mit einem Sieg dran. Das will Eintracht-Coach Adi Hütter (49) verhindern. ,,Leverkusen wird eine große Herausforderung für uns und wir werden sicher nicht nur Beton anrühren", sagt der Österreicher am Donnerstag in Frankfurt, ,,das sind wir nicht, das wollen wir nicht. Wir wollen Leverkusen Paroli bieten." Mithelfen soll der Mann, der kurz vor Toresschluss kam und die ,,Büffelherde", Luka Jovic, Sébastien Haller und Ante Rebic, die allesamt ins Ausland wechselten, vergessen machen soll: Bas Dost. Der Niederländer könnte sogar in die Startelf rücken. Gegen Werder Bremen (2:2) nach muskulären Problemen aussetzen müssen. ,,Ich fühle mich sehr gut und bin für Freitag bereit", sagt Dost dem Kicker-Sportmagazin (Donnerstag), ,,ich weiß noch nicht, ob ich schon bei 80 oder 90 Prozent bin, aber ich bin auf jeden Fall weiter als am Anfang. Da war ich nach jedem Sprint tot." Dost kam kurz vor Transferschluss von Sporting Lissabon.

Eintracht Frankfurt muss nach wie vor und bis zum Hinrundenende auf Torhüter Kevin Trapp (Schulterverletzung), Marco Rus (Achillessehnenriss) und Jonathan de Guzman (Aufbautraining) verzichten. Bei den Leverkusenern fehlt Charles Arranguiz (Haar- und Faserriss). Auf beiden Seiten ist kein Spieler von einer direkten Gelbsperre bedroht.

Wie sehe ich das Spiel Eintracht Frankfurt gegen Bayer Leverkusen live im TV oder Online-Stream? Der Streamingdienst DAZN zeigt das Bundesliga-Freitagsspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen ab 20.15 Uhr live und exklusiv. Reporter ist Uli Hebel, Experte: Sebastian Kneißl.

Wird das Spiel Eintracht Frankfurt gegen Bayer Leverkusen live im Free-TV übertragen?

Nein! DAZN hält die Exklusivrechte. Sky-Kunden können ab 22.30 Uhr eine 20-minütige Zusammenfassung der Partie Eintracht Frankfurt gegen Bayer Leverkusen sehen. Im Free-TV ist die Partie u. a. am Samstag ab 18.30 Uhr in der ARD-Sportschau im Zusammenschnitt zu sehen.

Gibt es einen Livestream? Wenn Ihr bereits DAZN-Kunden seid, müsst Ihr euch keine Sorgen machen. Beim Streamingdienst wird es einen Livestream über die vollen 90 Minuten geben. Habt Ihr kein DAZN-Abo, ist das auch kein Problem. Wer sich für DAZN interessiert und das Spiel Eintracht Frankfurt gegen Bayer Leverkusen beim Streamingdienst kostenlos verfolgen will, kann dies ebenfalls tun. Neukunden erhalten einen Freimonat.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream? Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel Eintracht Frankfurt gegen Bayer Leverkusen bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker? Der SPORTBUZZER bietet am Freitag einen Liveticker zum Spiel Eintracht Frankfurt gegen Bayer Leverkusen an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 20.30 Uhr.

