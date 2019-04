Aufstellung fix: So spielt Eintracht Frankfurt im Rückspiel gegen Benfica Lissabon

Eintracht Frankfurt geht mit Selbstvertrauen in das Viertelfinal-Rückspiel der Europa League gegen Benfica Lissabon . Obwohl die Portugiesen nach dem 4:2-Hinspiel-Sieg als Favorit gelten, zeigte sich Eintrachts Trainer Adi Hütter vor der Begegnung an Gründonnerstag (21 Uhr im SPORT BUZZER-Liveticker ) optimistisch: "Wir brauchen ein perfektes Spiel." Verzichten muss der Österreicher auf Verteidiger Evan N'Dicka, der im Hinspiel die Rote Karte sah. Um den Einzug ins Halbfinale zu schaffen, setzt Trainer Hütter auf diese elf Spieler:

Eintrachts Erfolgschancen hängen wohl auch davon ab, wie gut die Frankfurter Benficas João Félix in den Griff bekommen. Das 19 Jahre alte Sturmtalent traf drei Mal im Hinspiel. Laut Hütter ist João Félix der "absolute Schlüsselspieler, der alles kann". Zudem will die Eintracht die Begegnung mit elf Spielern beenden - das gelang in den letzten beiden Pflichtspielen nicht.