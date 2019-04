Europa League im Liveticker: Eintracht Frankfurt trifft auf Benfica Lissabon

Eintracht Frankfurt will erstmals seit 39 Jahren wieder das Halbfinale eines europäischen Wettbewerbes erreichen. Im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League gegen Benfica Lissabon benötigt der hessische Bundesligist an diesem Donnerstag (21 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) einen Sieg mit mindestens zwei Toren Unterschied.

Nach dem 2:4 im Hinspiel beim portugiesischen Rekordmeister vor einer Woche sieht Eintracht-Trainer Adi Hütter die Chancen auf das Weiterkommen für den DFB-Pokalsieger bei 45:55. "In solch einem Spiel brauchst du große Emotionen. Wir werden sicher von unseren Fans getragen werden", sagte Trainer Adi Hütter.

Im Falle des Weiterkommens trifft die Eintracht in der Vorschlussrunde auf den Gewinner des Duells zwischen dem FC Chelsea und Slavia Prag.