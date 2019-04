Die Zuversicht bei den ,,Adlern" ist in jedem Fall groß. ,,Ich hätte auch noch daran geglaubt, wenn wir 1:4 verloren hätten", sagte SGE-Sportvorstand Fredi Bobic (47) nach dem Spiel in Lissabon im RTL-Stadiontalk. Trainer Adi Hütter (49) gab sich in der Pressekonferenz am Mittwoch gedämpft optimistisch. ,,Wir brauchen ein perfektes Spiel", erklärte der Österreicher, ,,uns fehlte zuletzt ein wenig die geistige Frische, die erwarte ich morgen wieder." Die Eintracht musste die letzten beiden Pflichtspiele in Lissabon (2:4) und gegen den FC Augsburg in der Bundesliga (1:3) jeweils über mindestens eine Halbzeit in Unterzahl bestreiten. Durch die Rote Karte im Hinspiel gegen Benfica wird folglich Evan N'Dicka nicht dabei sein. Auch Martin Hinteregger ist nach einer Muskelverletzung im Spiel gegen seinen Noch-Arbeitgeber FC Augsburg fraglich bis zum Schluss. Ans Aufgeben denkt in Frankfurt dennoch keiner. ,,Was wir bisher erleben durften in der Europa League ist toll. Ich freue mich auf die Partie morgen. Einen solchen Abend haben wir uns verdient", sagte Gelson Fernandes am Mittwoch. Der Schweizer sah gegen Augsburg die Gelb-Rote Karte, wird aber in der Europa League spielberechtigt sein.