Der Traum vom Titel lebt: Rode schießt Frankfurt ins Halbfinale der Europa League

Die Europa-Tour von Eintracht Frankfurt geht weiter! Die Hessen besiegten im Viertelfinal-Rückspiel Benfica Lissabon mit 2:0 und ziehen damit ins Halbfinale ein. Das Hinspiel hatten sie noch mit 2:4 in Portugal verloren. Die Tore in einer umkämpfenten Partie für die SGE erzielten Filip Kostic (36. Minute) und Sebastian Rode (67.). Benfica konnte nicht an die starke Leistung aus dem Hinspiel vor einer Woche anknüpfen. Ausnahmetalent Joao Felix, der im Heimspiel noch drei Tore gegen die SGE erzielten konnte, wurde von der Verteidigung der Frankfurter gut gedeckt.