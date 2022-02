"Auf höchstmöglichem Niveau": Eintracht Frankfurt bestätigt Rückkehr der zweiten Mannschaft 

Eintracht Frankfurt will wieder mehr in die Nachwuchsförderung investieren. Nachdem die Hessen 2014 unter anderem auch aus wirtschaftlichen Gründen ihre U23 abmeldeten, hat der Bundesligist nun einen Antrag zur Aufnahme einer zweiten Mannschaft gestellt.

"Eintracht Frankfurt hat beim Hessischen Fußball-Verband (HFV) die Aufnahme einer zweiten Mannschaft, Eintracht Frankfurt II, in die Hessenliga zur Saison 2022/23 beantragt", teilte der Verein am Montag mit. Damit hoffe man, junge Talente aus dem Nachwuchsleistungszentrum wieder besser an die Profimannschaft heranführen zu können.