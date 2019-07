Eintracht-Boss Fredi Bobic: So ist der Stand bei Kevin Trapp, Sebastian Rode und Martin Hinteregger

"Wir wollen alle drei Spieler am liebsten behalten, das ist ganz klar", betonte Bobic gegenüber Eintracht-TV. Mit dem neuen Sportlichen Leiter von Paris Saint-Germain, Leonardo, stehe der Klub-Boss bereits in Kontakt und bestätigt gute Gespräche über einen geplanten Trapp-Transfer. "Paris sucht noch einen Top-Torwart und daher wird Kevin aktuell noch nicht freigegeben. Es kann aber schnell gehen", so Bobic.

Während Trapp in Paris wieder "ganz normal" ins Training eingestiegen ist, sorgte Hinteregger in Augsburg für Aufsehen. Die Bild veröffentlichte ein Foto, auf dem der Österreicher beim FCA-Trainingsauftakt mit einem Rucksack von Eintracht Frankfurt auftauchte. Klar ist: Der 26-jährige Verteidiger will unbedingt zurück zu den Adlern. "Ich habe mit 'Hinti' einige Male geredet - das letzte Mal vor ein paar Tagen", so Bobic, der den Verein in der Abwehr unter anderem mit Nachwuchstalent Evan N’Dicka gut aufgestellt sieht: "Da habe ich jetzt erstmal weniger Bauchschmerzen. Aber wenn die Möglichkeit besteht, werden wir es versuchen. Es muss sinnvoll sein und das Paket muss stimmen."

Rode noch in der Reha

Bei Sebastian Rode sei die Situation klar geregelt. Der Mittelfeldspieler befindet sich nach einem Knorpelschaden in der Reha. Bobic erklärte: "Er ist jetzt erstmal wieder Spieler von Borussia Dortmund - auch da werden die Gespräche in den nächsten Wochen intensiviert."

Im Vergleich zu Trapp, Hinteregger und Rode reisten die Neuzugänge Dejan Joveljic, Dominik Kohr, Djibril Sow und Erik Durm mit ins Trainingslager. Auch die Nationalspieler Ante Rebic, der mit einem möglichen Wechsel zu Atlético Madrid für 40 Millionen Euro im Gespräch war, und Torwart Frederik Rönnow sind in Thun dabei. "Ich will eine Mannschaft auf dem Platz haben, die das fortführt, was wir in der vergangenen Saison gezeigt haben", sagte Eintracht-Coach Adi Hütter. In der vergangenen Saison erreichten die Frankfurter das Europa-League Halbfinale und in der Bundesliga den 7. Platz.

