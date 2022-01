So richtig geplatzt ist der Knoten bei Borussia Dortmund in dieser Bundesliga-Saison noch nicht. Durch die Auswärtspleite beim kriselnden Hauptstadtklub Hertha BSC (2:3) am letzten Spieltag der Hinserie liegt der BVB schon neun Punkte hinter Dauerrivale Bayern München. Auch in der Champions League reichte es nicht für den Sprung ins Achtelfinale. Die Dortmunder wurden in ihrer Gruppe hinter Ajax Amsterdam und Sporting Lissabon lediglich Dritter und müssen nun in den Europa-League Playoffs gegen die Glasgow Rangers antreten. In der Bundesliga-Rückrunde soll es für die Elf von Trainer Marco Rose besser laufen. Mut macht da in jedem Fall die aktuelle Kadersituation: Mit Macro Reus, Erling Haaland und Julian Brandt kann der BVB zum Rückrundenauftakt auf die volle Offensivpower setzten.