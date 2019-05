Frankfurt-Boss Bobic über Verbleib von Haller, Rebic und Jovic: "Kann sein, dass wir alle drei verlieren"

Die "Büffelherde" ist bei Eintracht Frankfurt vielleicht der Schlüssel zum Erfolg in der abgelaufenen Saison. Sebastién Haller, Ante Rebic und Luka Jovic - alle drei hatten einen großen Anteil an Frankfurts Mega-Saison. In der Bundesliga qualifizierte sich die SGE erneut für die Europa League, nachdem man in diesem Jahr das Halbfinale erreichte und nur knapp am FC Chelsea scheiterte. Nun machte Frankfurt-Boss Fredi Bobic eine Aussage, die den Anhängern Angst und Bange machen könnte.