Frankfurt-Trainer Adi Hütter will noch in die Europa League: "Peilen bis zum Ende neun Punkte an"

Eintracht Frankfurt will es im Bundesliga-Endspurt noch einmal wissen und die minimale Chance zur Rückkehr auf die europäische Fußball-Bühne nutzen. "Wir haben in Berlin gezeigt, dass wir unbedingt alle Spiele gewinnen möchten und peilen bis zum Ende neun Punkte an", sagte Cheftrainer Adi Hütter nach dem 4:1 bei Hertha BSC und vor der Partie gegen den Tabellennachbarn FC Schalke 04 am Mittwoch (18:30 Uhr/Sky). "Ob wir es schaffen, steht auf einem anderen Blatt. Alles, was nach oben geht, wäre super." Nach Schalke geht es am Samstag zum 1. FC Köln und danach zum SC Paderborn.