Eintracht Frankfurt nimmt wohl Kontakt zu BVB-Reservist Jacob Bruun Larsen auf

Eintracht Frankfurt plant offenbar noch eine Verpflichtung in diesem Transfer-Fenster. Dabei soll es sich um Jacob Bruun Larsen von Borussia Dortmund handeln. Wie verschiedene Medien berichten, biete sich ein Leihgeschäft bis zum Sommer inklusive Kaufoption für die Hessen an. Die Berateragentur des 21-Jährigen wollte sich allerdings nicht zu den Spekulationen äußern und verwies auf den laufenden Vertrag des Dänen in Dortmund.