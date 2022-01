Frankfurt sucht nach Erklärung für Einbruch gegen BVB: "Wir wollten verwalten und wurden dafür bestraft"

85 Minuten war es ein Auftakt nach Maß in das Fußball-Jahr 2022 für Eintracht Frankfurt . Dann trafen Jude Bellingham (87.) und Mo Dahoud (89.) innerhalb von zwei Minuten zum 3:2-Sieg für Borussia Dortmund und die Gastgeber standen mit leeren Händen da. Kurz nach dem Spiel versuchten sich die Frankfurter nach der denkwürdigen Schlussphase in Erklärungsversuchen. "Solche Topspiele werden häufig durch Kleinigkeiten entschieden. Wir haben die Riesenchance auf das 3:0, machen dann einen Fehler und Dortmund ist wieder im Spiel", sagte SGE-Trainer Oliver Glasner bei Sky.

Der Anschlusstreffer von Thorgan Hazard (71.) war für den Österreicher der Knackpunkt: "Der Druck wurde dann immer größer. Fehler passieren, aber wir müssen uns vorwerfen, dass wir zu viel verwaltet haben. Wir haben immer wieder zurück auf Kevin Trapp gespielt, der den Ball dann nur lang rausschlagen konnte." Glasner suchte die Gründe für den Leistungseinbruch in den eigenen Reihen, denn "wir hatten auch in der zweiten Halbzeit viele gute Ballgewinne, haben aber nicht mehr den Weg nach vorne gesucht. Wir wollten verwalten und wurden dafür bestraft. Das ist sehr bitter, da ich über weite Strecken eine gute Leistung meiner Mannschaft gesehen habe."

Frankfurts Rode: "Es war unsere Schuld"

Für den früheren Dortmunder Sebastian Rode war es auch ein wenig der Intensität des Spiels geschuldet: "Am Ende ging uns ein wenig die Puste aus und wir haben nur noch nach hinten gespielt. In der ersten Halbzeit sind wir deutlich besser in die Tiefe gekommen. Das haben wir dann nicht mehr geschafft und der BVB ist immer besser reingekommen."