Eindringling Eintracht: Wie Frankfurt dank André Silva nun sogar von der Champions League träumt

Mitunter genügt die einfache Bejahung. Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter grinste, als er am Samstagabend auf der digitalen Pressekonferenz nur dieses eine Wort gesagt hatte. „Ja!“ Als Antwort auf die Frage, ob es sich bei seinem Bundesliga-Ensemble um eine Spitzenmannschaft handelt. Der Beleg war zuvor gegen die Hertha aus Berlin erbracht worden, die von den Hessen mit 3:1 auf die Bretter geschickt wurde. "Ich bin sehr, sehr zufrieden und happy. Wir wussten, dass es ein Geduldsspiel werden kann. Man sieht, dass die Mannschaft in einer guten Verfassung ist", sagte Hütter. Wer sieben der letzten acht Ligaspiele gewinnt, hat sich den Champions-League -Platz, auf einem solchen rangiert die Eintracht nun, redlich verdient. Hütter wird deswegen aber nicht schwindlig, "das werde ich nie, wenn ich auf die Tabelle schaue, aber das ist ein erfreulicher Zwischenstand." Den niemand unterschätzen sollte.

Das Ensemble mit dem Adlerlogo sammelt die Punkte mit Offensivfußball ein, der einem klaren Plan folgt – und an die besten Sturm-und-Drang-Zeiten erinnert, als die berühmte "Büffelherde" mit Sébastien Haller, Ante Rebic und dem jetzt leihweise zurückgekehrten Luka Jovic einst bis ins Europa-League-Halbfinale stürmte. " Ich weiß, dass wir viel Qualität in der Mannschaft haben" , sagte Torwart Kevin Trapp, der seit Wochen gar keine Großtaten verbringen muss, um die Ansprüche auf internationale Spiele zu untermauern.

Torjäger Silva spricht offensiv von der Königsklasse

Die Eintracht zieht selbst die umkämpften Partien in diesem Jahr noch auf ihre Seite. "In der Vorrunde hätten wir vielleicht unentschieden gespielt", sagte Hütter, der mit der Einwechslung von Rückkehrer Jovic nach einer Stunde einen entscheidenden Schachzug einbrachte. Zwar wirkte der serbische Stürmer blass, aber allein seine Anwesenheit schien die Hertha-Deckung zu verwirren. Silva verwandelte am Ende noch einen Foulelfmeter zum 3:1 (90.+5) und steht nun bei stolzen 16 Saisontreffern. Der 25-Jährige spricht so offensiv wie kein anderer Akteur bei der Eintracht von der Königsklasse, schließlich hat er mit dem AC Mailand auf dieser Bühne schon gespielt. Mit der Corona-Zwangspause im vergangenen Frühjahr hat Frankfurts Topstürmer seine körperlichen Defizite aufgeholt – und saisonübergreifend seit Mai 2020 stolze 24-mal getroffen. Bei ihm vereinen sich Schnelligkeit und Beweglichkeit, Abschluss- und Kopfballstärke. Dazu zeichnet ihn eine brillante Ballbehandlung aus. Allmählich wird klar, warum ihn Cristiano Ronaldo bei Portugals Nationalelf mal seinen legitimen Nachfolger nannte.