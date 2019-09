Frankfurt-Chef Fredi Bobic: "Wer gegen Möller ist, ist auch gegen mich"

"Ihre Meinung interessiert mich nicht", kommentierte Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic im Rahmen des Kongresses der Frankfurter Allgemeinen Zeitung die Kritik der Ultras an Andreas Möller . Der frühere Welt- und Europameister Möller ist bei der Eintracht ein Kandidat für den Posten als Chef des Nachwuchs-Leistungszentrums und könnte dort Nachfolger von Armin Kraaz werden.

Fjörtoft, Okocha, Boateng & Co. - 25 ehemalige Spieler von Eintracht Frankfurt und was aus ihnen wurde. ©

25 ehemalige Spieler von Eintracht Frankfurt und was aus ihnen wurde

Bobic weist Frankfurt-Fans zurecht: "Wer gegen Möller ist, ist auch gegen mich"

Die Ultras des Bundesligisten hatten in der vergangenen Woche gegen den FC Arsenal mit Transparenten gegen eine Verpflichtung aufgerufen. "Ohne den Wahrheitsgehalt dieser Meldungen prüfen zu können, müssen wir uns zu dieser Personalie äußern. Denn eine solche Verpflichtung darf noch nicht einmal ein Gedankenspiel sein. Für Andreas Möller ist bei Eintracht Frankfurt kein Platz", hieß es auf den Flyern. Bobic stellte nun klar: "Wer gegen Möller ist, ist auch gegen mich."

So reagieren die FC-Bayern-Bosse und Joachim Löw auf die Wahl von Fritz Keller zum DFB-Präsidenten

Die Ultras Frankfurt kritisierten Möller für fehlende Loyalität. Der ehemalige Manager der Kickers Offenbach, ein lokaler Rivale der Eintracht, habe vor dem Pokalfinal 2017 gegen Dortmund gesagt, dass er zur Eintracht keine Verbindung mehr habe. Für einige Frankfurt-Anhänger ein klarer Vertrauensbruch. Außerdem zweifelten die Ultras an seinen Kompetenzen. "Nebenbei stellt sich noch die Frage, was einen Mann wie Möller als Leiter eines Jugendleistungszentrum befähigt und ob er ernsthaft als Vorbild für junge Spieler dienen soll", hieß es in einem Schreiben der Ultras, das beim Spiel gegen Arsenal aushing.