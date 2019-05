Irre Choreo der Frankfurt-Fans im Spiel gegen den FC Chelsea - So reagiert das Netz

Was für eine Atmosphäre in der Commerzbank-Arena. Die Fans der Eintracht sorgen in der Europa League weiterhin für eine tolle Stimmung und eindrucksvolle Bilder. Vor dem Anpfiff im Halbfinalhinspiel gegen den FC Chelsea entrollten die Frankfurt-Fans in der Westkurve eine riesige Blockfahne. Darauf zu sehen: Die Wappen der verschiedenen Fangruppen der Eintracht. Diese Fans hätten den Europa-Pokal-Sieg schon jetzt mehr als verdient!