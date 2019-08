Beeindruckende Choreografie gegen Vaduz: Fans von Eintracht Frankfurt tauchen Kurve in Rot

Ein Traum in Rot: Eintracht Frankfurt kann sich selbst bei einem fast bedeutungslosen Spiel der Europa-League-Qualifikation auf seine Fans verlassen. Das Rückspiel der dritten Runde gegen den FC Vaduz ( hier im TV verfolgen ) aus der zweiten Schweizer Liga (Hinspielergebnis: 5:0) geriet einmal mehr zu einer riesigen SGE-Party in einer rappelvollen Commerzbank Arena. Die Fans der SGE beeindruckten außerdem mit einer tollen Choreografie.

Die schönsten Choreografien im Überblick: Ob Dortmund, Madrid, Rom oder Frankfurt In diesen Stadien haben Fußball-Fans mit ihren Choreos in den letzten Jahren Maßstäbe gesetzt. ©

SGE gegen Vaduz: Fans beeindrucken mit toller Choreografie

Was war passiert? Vor dem Anpfiff der quasi bedeutungslosen Partie gegen den Liechtensteiner Pokalsieger hatten die Frankfurter Fans die eigene Kurve mit ganz viel Lametta-Regen komplett in Rot getaucht. Auch weite Teile des übrigen Stadions war Rot. Die Kulisse: Beeindruckend. Aus Liechtenstein waren nur 162 Anhänger mitgereist, die Commerzbank Arena war trotzdem komplett voll und restlos ausverkauft.

Daniel Sturridge zu Eintracht Frankfurt? Ex-Liverpool-Star entscheidet sich in dieser Woche

SGE-Trainer Adi Hütter nutzte die Partie gegen Vaduz zur Komplett-Rotation . Im Vergleich zum Hinspiel in Liechtenstein tauschte der Österreicher seine Mannschaft auf zehn Positionen durch. Nur der serbische Mittelfeldspieler Mijat Gacinovic behielt wenige Tage vor dem Bundesliga-Start seinen Platz in der Frankfurter Startelf.

Die Fans vor den TV-Bildschirmen reagierten so beeindruckt, wie sich die Spieler von Vaduz fühlen mussten. Der 47-malige Liechtensteiner Pokalsieger spielt sonst in der zweiten Schweizer Liga vor deutlich bescheidenerem Publikum. So reagierte das Netz.