Corona-Krise: Eintracht Frankfurt erhält Landesbürgschaft in Höhe von 16 Millionen Euro

Die Eintracht Frankfurt Fußball AG erhält eine Bürgschaft des Landes Hessen in Höhe von 16 Millionen Euro. Dies teilte der Bundesliga-Klub am Mittwoch mit. "Mit der Landesbürgschaft, für die wir eine marktübliche Vergütung zu zahlen haben, sichern wir vor allem unsere lange geplanten und bereits in der Umsetzung befindlichen Infrastrukturprojekte ab. Für Personalmaßnahmen oder Transfers wird sie nicht verwendet", erklärte Vorstandsmitglied Oliver Frankenbach.

Anzeige