Bericht: Joveljic statt Jovic - So will Eintracht Frankfurt seinen Top-Stürmer ersetzen

60 Millionen Euro überwies Real Madrid für die Dienste von Luka Jovic an Eintracht Frankfurt. Abzüglich der rund 18 Millionen Euro, die wegen einer Beteiligung an Benfica Lissabon gehen, bleiben den Hessen immer noch stolze 42 Millionen Euro - viel Geld für einen Klub, dessen bisheriger Rekordverkauf Kevin Trapp einst weniger als ein Viertel einbrachte. Für die Nachfolge plant Frankfurt offenbar dennoch bescheiden und soll nach Informationen von Sport1 Dejan Joveljic von Roter Stern Belgrad im Visier haben. Und der ist fast so etwas wie ein "Jovic-Klon"!