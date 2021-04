Bericht: Eintracht Frankfurt unterbreitet Österreich-Talent Dejan Ljubicic ein Angebot

Eintracht Frankfurt beschäftigt sich offenbar mit der nächsten Verpflichtung eines im Sommer vertragslosen Spielers. Nach dem ablösefreien Transfer von Union-Profi Christopher Lenz ist Dejan Ljubicic laut Sky ein Kandidat bei der SGE. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler von Rapid Wien besitzt beim österreichischen Bundesligisten noch einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2021. Die Eintracht soll Ljubicic bereits ein Vertragsangebot unterbreitet haben.

Ljubicic wurde schon im vergangenen Sommer mit der Eintracht, die am Dienstag den Wechsel von Trainer Adi Hütter zu Borussia Mönchengladbach bekanntgab, in Verbindung gebracht. In dieser Spielzeit ist der 23-Jährige als Kapitän bei Rapid Wien gesetzt. Der ehemalige österreichische U21-Nationalspieler kann im defensiven Mittelfeld und in der Innenverteidigung spielen. Doch offenbar ist nicht nur die SGE an Ljubicic interessiert. Neben La-Liga-Klub Deportivo Alaves sollen zwei nicht näher genannte Bundesligisten laut Sky das Rapid-Talent beobachten.