Perfekt! Eintracht Frankfurt verpflichtet Durm - Hütter: "Erhöht unsere taktische Variabilität"

Die SGE hat auf dem Transfermarkt erneut zugeschlagen. Der Wechsel von Erik Durm wurde am Mittwoch via Twitter von der Eintracht aus Frankfurt bekanntgegeben. Zuvor berichtete die Bild bereits über einen Wechsel des Weltmeisters und Ex-Dortmunders - Durm soll schon am Dienstag den Medizincheck in Frankfurt absolviert haben und als Alternative zu Filip Kostic gesehen werden.

"Mit Erik Durm haben wir einen starken Spieler verpflichtet, der auf beiden Flügeln spielen kann. Er hat sein Herz am rechten Fleck. Und er erhöht auch unsere taktische Variabilität", sagte Eintracht-Trainer Erik Hütter auf der Pressekonferenz der Adler am Mittwochmittag.