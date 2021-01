Eintracht Frankfurt nimmt Kurs auf Europa und feiert Rückkehrer Jovic: "Großartiger Spieler"

Die Mannschaft der Stunde in der Bundesliga kommt aus Frankfurt. Mit einem 5:1 (3:1)-Kantersieg bei Arminia Bielefeld setzte die Eintracht ihren bemerkenswerten Höhenflug der vergangenen Wochen fort. Nach zuletzt 17 von 21 möglichen Punkten und dem Sprung auf Tabellenrang sechs reifen Träume von einer Rückkehr ins internationale Geschäft. Selbst der Champions-League-Platz liegt nur zwei Zähler entfernt. "Das macht im Moment richtig Spaß", schwärmte Abwehrspieler Martin Hinteregger, "wir bringen es einfach auf den Platz - spielerisch und kämpferisch."

Die gewachsene Klasse der Eintracht bekam die zuletzt eigentlich sattelfeste Arminia, die in den vergangenen drei Spielen hinten die Null gehalten hatte, schmerzlich zu spüren. Mit den Toren von André Silva (25./33. Minute), Filip Kostic (27.), Joakim Nilsson (51./Eigentor) und Luka Jovic (75.) war sie noch gut bedient.

Sonderlob an Jovic vom Stürmer-Kollegen

Zum erfreulichen Nachmittag für die Eintracht trug auch Jovic bei - wenn auch nur in einer Nebenrolle. Der in der 66. Minute eingewechselte Serbe traf in seinem dritten Joker-Einsatz seit seiner Rückkehr aus Madrid zum dritten Mal. "Es ist traumhaft, wenn wir Leute wie Luka Jovic und Sebastian Rode noch einwechseln können", befand Hinteregger. Ähnlich euphorisch bewertete auch Adi Hütter den souveränen Auftritt seines Teams: "Das war rundum ein gelungener Nachmittag. Wir haben gezeigt, dass wir vor Selbstvertrauen strotzen."