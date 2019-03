Frankfurt auf Europa-Kurs: Hinteregger lässt die Eintracht gegen Nürnberg jubeln 

"Am Ende war es ein ganz klar verdienter Sieg", freute sich SGE-Sportvorstand Fredi Bobic nach dem Spiel bei Sky. Der Ex-Stürmer war aufgrund der knappen Führung alles andere als entspannt. "Ich kenne solche Spiele, da kann dir immer so ein Ding hinten reinrutschen. Glücklicherweise war Kevin Trapp auf der Höhe. Natürlich waren wir alle am Zittern und haben gehofft, dass das alles so bleibt. Wir haben heute die letzte Konsequenz vermissen lassen, hätten das Ding früher zumachen müssen."