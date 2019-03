Europa League: Das sind die möglichen Viertelfinal-Gegner von Eintracht Frankfurt

Kaum hat sich der Pulsschlag bei Eintracht Frankfurt nach dem 1:0 bei Inter Mailand wieder beruhigt, schnellt er heute Mittag wieder in die Höhe. Nach dem Sieg im Achtelfinale der Europa League gegen den italienischen Top-Klub steht um 13 Uhr die Auslosung der Runde der letzten Acht an ( So könnt Ihr die Auslosung live sehen ). Auch hier könnte auf die Hessen wieder ein echter Hochkaräter warten. Im Lostopf liegen unter anderem der FC Arsenal mit Mesut Özil und Bernd Leno. Und der SSC Neapel mit dem ehemaligen Bayern-Trainer Carlo Ancelotti. Der SPORT BUZZER gibt Euch einen Überblick über die möglichen Gegner.

Die möglichen Gegner von Eintracht Frankfurt im Viertelfinale der Europa League - klickt Euch durch!

Übrigens: Die Frankfurter erfahren heute auch schon, welches Team in einem möglichen Halbfinale wartet. Auch die Vorschlussrunde wird bereits ausgelost. Das Viertelfinale wird am 11. und 18. April ausgetragen, mit dem Halbfinale geht es am 2. und 9. Mai weiter. Das Endspiel findet dann am 29. Mai in Baku statt. Sollte sich die Eintracht tatsächlich bis ins Finale kämpfen, wäre die Europapokal-Saison aus deutscher Sicht zumindest ein wenig gerettet. Nach dem Champions-League-Fiasko mit dem Achtelfinal-Ausscheiden des FC Bayern, von Borussia Dortmund und Schalke 04 sind die Hessen der einzige Bundesliga-Klub, der noch international vertreten ist.