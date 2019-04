Vor dem EL-Viertelfinale gegen Benfica: 25 ehemalige Eintracht-Spieler und was aus ihnen wurde

Eine lange Durststrecke liegt hinter Eintracht Frankfurt - zumindest was das internationale Geschäft angeht. Seit dem UEFA-Cup-Sieg 1980 kam die SGE in den internationalen Wettbewerben nie über ein Viertelfinale hinaus. Das kann sich in dieser Saison ändern. Sollten sich die Hessen in der Runde der letzten Acht gegen Benfica Lissabon (So könnt Ihr das Spiel live sehen!) durchsetzen, würde die Mannschaft von Trainer Adi Hütter ein weiteres Kapitel zur ruhmreichen Historie von Eintracht Frankfurt hinzufügen.