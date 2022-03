(K)ein Hauch von 2019: Eintracht Frankfurt hofft vor Duell mit Betis auf neuen Europa-League-Traum

Martin Hinteregger weint, ein Fan von Eintracht Frankfurt hält ihn tröstend im Arm. Vor allem dieses Bild steht eindrucksvoll für den dramatischen Fußball-Abend des 9. Mai 2019 in London. Im Halbfinal-Rückspiel der Europa League war der hessische Bundesligist nur knapp am FC Chelsea gescheitert. 1:1 stand es nach 120 Minuten an der Stamford Bridge, genau wie im Hinspiel in Frankfurt. Ausgerechnet Abwehrspieler Hinteregger, der zuvor überragt hatte, setzte seinen Elfmeter dann direkt auf Chelsea-Torwart Kepa Arrizabalaga. Anzeige

Ein Jahr nach dem Aus gegen die "Blues" war für Frankfurt im Achtelfinale gegen den FC Basel Endstation. Dann war die Eintracht eine Saison lang nicht dabei. Am Mittwoch (18.45 Uhr, RTL+) tritt die SGE nun in der Runde der letzten 16 des zweithöchsten europäischen Klubwettbewerbs bei Betis Sevilla an. Das Team von Trainer Oliver Glasner träumt vom großen Wurf.

Was von der Eintracht aus dem Jahr 2019 übrig ist Inwiefern ist die Situation vergleichbar mit der Ausgangslage vor drei Jahren? Unterschiede werden beim Blick auf den Kader deutlich. Die Büffelherde wirbelt an unterschiedlichen Stellen unterschiedlich viel Staub auf. Sébastien Haller steht mit Ajax Amsterdam im Achtelfinale der Champions League und ist hinter Robert Lewandowski Zweiter in der Torjägerliste. Ante Rebic kämpft sich beim AC Mailand nach einer Verletzung zurück und hilft dem Klub in Italien beim engen Titelrennen. Luka Jovic, seinerzeit noch Torschütze der Eintracht gegen Chelsea, fristet ein Reservistendasein bei Real Madrid. Insgesamt stehen neben Hinteregger mit Torwart Kevin Trapp sowie Makoto Hasebe, Sebastian Rode und Filip Kostic nur vier weitere Profis aus der Startelf von 2019 regelmäßig auf dem Platz. Die Sturmhoffnungen ruhen mittlerweile auf Rafael Borré, Jesper Lindström und Daichi Kamada.

Wir haben ein wunderschönes Spiel in Sevilla vor der Brust Kevin Trapp, Torwart Eintracht Frankfurt

Die Formkurve der Adlerträger zeigt nach dem 4:1 bei Hertha BSC und einem guten Auftritt beim 0:1 gegen den FC Bayern München eine Woche zuvor nach oben – doch mit Platz 16 in der Rückrundentabelle sind die Aussichten auf ein weiteres Jahr Europa eher gering. Sieben Punkte beträgt der Rückstand auf Platz sechs. Das war vor drei Jahren anders. Da schnupperte die Hütter-Elf an der Champions-League-Qualifikation, verpasste diese aber später.



Veränderter Kader, andere sportliche Vorzeichen, aber weiterhin Lust auf Europa – das gilt für Spieler und Fans gleichermaßen. Nach dem Sieg in Berlin blickte etwa Trapp direkt auf die anstehende Aufgabe: "Wir haben ein wunderschönes Spiel in Sevilla vor der Brust, dafür haben wir gearbeitet." Und ob der entfallenden Corona-Maßnahmen in Spanien kehren die Eintracht-Ultras nach fast zwei Jahren im Achtelfinal-Hinspiel ins Stadion zurück. Das Kontingent von 3000 Auswärtskarten war schnell vergriffen, vermutlich werden mehr deutsche Fans ins Estadio Benito Villamarín kommen. Da in Frankfurt 2G plus gilt, wird die organisierte Fanszene aber wohl im Heimspiel fehlen.

Erfahrungen sprechen für Frankfurt Ein entscheidender Faktor spricht für das Team von Glasner. Aus den K.-o.-Spielen der Vorjahre haben die Stützen der Mannschaft Erfahrungen gesammelt, die im Duell mit dem Tabellenfünften der spanischen La Liga ausschlaggebend sein könnten. Gelingt das Weiterkommen, wäre das Halbfinale in Reichweite. Ganz nah sind dann wieder die Erinnerungen an den 9. Mai 2019, es ist wie Traum und Trauma zugleich. Fragen Sie nur einmal bei Hinteregger nach. Der Österreicher hat das Bild von jenem Abend nicht ohne Grund auf das Cover seines Buches "Innensicht" gedruckt.

