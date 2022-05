Leuchtfackeln bei Europa-League-Feier: Frankfurt-Spielern droht Nachspiel – Polizei kündigt Prüfung an

Den Spielern von Eintracht Frankfurt, die bei der Siegesfeier zum Europacup-Gewinn auf dem Balkon des Frankfurter Römers Leuchtfackeln gezündet haben, drohen Konsequenzen. Wie ein Sprecher der Frankfurter Polizei am Freitag sagte, werde man den Zwischenfall vom Donnerstagabend rechtlich prüfen, um gegebenenfalls Ermittlungen aufzunehmen. Die Angelegenheit sei für eine "nachfolgende, gesicherte Strafverfolgung" dokumentiert worden. Der Bundesligist hatte am Mittwoch das Finale der Europa League in Sevilla gegen die Glasgow Rangers im Elfmeterschießen gewonnen.

Anzeige