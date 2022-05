Kommentar zum Frankfurter Final-Einzug: Ein starkes Zeichen für den gesamten Fußball

Es ist schon erstaunlich, welche Dynamik ein Wettbewerb entwickeln kann, der eigentlich als „Cup der Verlierer“ bekannt ist. Es muss offenbar nur der richtige Verein kommen, mit dem richtigen Umfeld und der richtigen Dosis an Begeisterungsfähigkeit – und schon wird jede Runde des Vorrückens in der Europa League gefeiert, als wäre jedes einzelne Mal der WM-Pokal gewonnen worden. Anzeige

Eintracht Frankfurt hat Ähnliches bereits beim Halbfinaleinzug 2019 angedeutet. Was rund um den Finaleinzug am Donnerstagabend im Stadion zu beobachten war, diese Euphorie, zeigt jedoch noch einmal eine ganz andere Dimension. Hier waren – wie schon in den Runden zuvor – Fans zu beobachten, die im wahrsten Sinne hungrig nach Erfolgen sind.

Frankfurter Europa-Kampagne statt Champions-League-Edelwelt

Leider konnten nicht alle mit dieser Situation vernünftig umgehen, wovon die Meldungen über Randale in Frankfurt rund um das Spiel zeugen. Für den Fußball insgesamt ist diese Frankfurter Europa-Kampagne jedoch ein gutes Zeichen. Inmitten einer Aktualität, in der zigfach wiederholte Meisterfeiern beim FC Bayern längst in Routine erstarrt sind, in der die geleckte Edelwelt der Champions League so viel anderen Sport überstrahlt, mischen ein Klub und seine Fans den europäischen Fußball mit echt erscheinenden, überschäumenden Emotionen auf.

Das Wechselspiel dabei ist beeindruckend. Von den Fans geht die Energie auf die Mannschaft über, die sich in der Bundesliga mit dem derzeitigen Mittelmaß abgefunden hat und die freigewordene Energie im internationalen Wettbewerb einsetzt. Jeder Erfolg dort feuert wiederum die Fans weiter an. Mit Präsident Peter Fischer thront zudem Adler-Fan Nummer eins über dem gesamten Konstrukt, eine Identifikationsfigur mit Verantwortung und klarer Kante, die sich mit ihrer Volkstümlichkeit so unheimlich positiv von den Marketingstrategen auf ähnlicher Position in anderen Klubs abhebt. Das Finale in Sevilla zwischen den Hessen und den Glasgow Rangers, die eine ebenso euphorische Fanschar mitbringen sollten, kann zu einem denkwürdigen Fest des Fußballs werden, wenn alle friedlich bleiben.