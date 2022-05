Mit dem Fahrrad nach Sevilla: Die verrückte Reise eines Frankfurt-Fans zum Europa-League-Finale

Am Freitag, 6. Mai, hat sich Dirk Moll morgens auf sein Fahrrad geschwungen. Der gebürtige Marburger startete am Campus von Eintracht Frankfurt. Am gestrigen Dienstag kam er schließlich an – im rund 2500 Kilometer entfernten Sevilla. Dort will die Eintracht an diesem Mittwoch (21 Uhr, RTL und RTL+ / [Anzeige]) gegen die Glasgow Rangers den zweiten internationalen Titel der Vereinsgeschichte holen. Und Moll kann unabhängig vom Ausgang der Partie seine ganz eigene Geschichte von diesem Europa-League-Endspiel erzählen. Es war eine verrückt anmutende Reise, die stellvertretend für die Begeisterung aller Fans des hessischen Bundesligisten steht. Anzeige

Schon vor dem Finaleinzug, der am Donnerstag vor zwei Wochen feststand, war der Trip des 54 Jahre alten Juristen eingeplant. Daran hinderte ihn letztlich auch eine Erkältung nicht. „Ich bin sonst nie krank, ausgerechnet vor der Abfahrt hat es mich erwischt“, erzählt Moll beim Telefonat dem SPORTBUZZER, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Via Twitter führte er seit dem Start ein kleines Fototagebuch. Seine Erkrankung wurde zunächst schlimmer, dann gab auch sein Fahrrad den Geist auf. In einer Werkstatt wurde ihm unkompliziert und schnell geholfen. „Das Tollste an der Reise waren diese Begegnungen“, sagt Moll. Wegen seiner körperlichen Erschöpfung und der Panne musste er in Frankreich einige Streckenabschnitte mit dem Zug zurücklegen, um den Zeitplan nicht zu gefährden, das sei „schon früh abzusehen gewesen“, erklärt der Eintracht-Fan, dessen ganz besondere Fahrradtour dadurch nicht weniger beeindruckend ist.

Nicht nur in Barcelona: Reiselustige Eintracht-Fans

So wie Moll haben insgesamt mehr als 40 000 Frankfurter Anhänger den Weg nach Sevilla gefunden. Es ist der Höhepunkt einer Europa-League-Saison, in der die Fans der Eintracht – nicht zum ersten Mal – den europäischen Fußball begeistert haben. Pünktlich zum Viertelfinalhinspiel gegen den FC Barcelona durften die Hessen im Frankfurter Stadtwald wieder vor vollem Haus spielen. Die Begeisterung war bei den Partien in der Spielzeit 2018/2019, als das Team unter Coach Adi Hütter erst im Halbfinale am FC Chelsea gescheitert war, sowohl vor eigenem Publikum als auch auswärts enorm.

Doch diese Reisen hatten noch einmal eine andere Qualität. „Die Fans sehnten sich nach der Rückkehr in die Arenen. Die erfolgreichen Auftritte und die stets steigende Hoffnung, dass der Titel wie vor drei Jahren immer näher rückt, haben diesen Effekt noch verstärkt“, erklärt Harald Lange im Gespräch mit dem RND. Der Fanforscher vom Institut für Sportwissenschaften der Universität Würzburg verdeutlicht, dass es „Klubs wie Frankfurt in besonderem Maße schaffen, die Lücke zu bespielen, die in der sonst als unattraktiv angesehenen Europa League gelassen wurde“.

Frankfurt hätte für Finale 100.000 Karten verkaufen können

Ähnliche Fanwanderungen in fremde Städte gab es auch beim 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach, als über 10 000 Fans nach London und Mailand reisten. Der Hype um die Eintracht wirkt jedoch schlicht noch größer. Mehr als 30.000 Fans sorgten im altehrwürdigen Camp Nou für Heimspielatmosphäre im Rückspiel gegen Barça. Für das Finale hätten 100.000 Karten verkauft werden können. Rund 10.000 Eintracht-Fans werden im Estadio Ramon Sanchez sein – vielleicht ein paar mehr. Axel Hellmann, Vorstandssprecher des Klubs vom Main, sagte schon vor dem Duell mit Barcelona: „Unsere Fans sind am kreativsten, sich auf allen Wegen Tickets zu besorgen.“