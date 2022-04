Frankfurt-Boss Holzer: Warum das Europa-League-Halbfinale mehr zählt als ein Champions-League-Einzug

Für Aufsichtsratsboss Philip Holzer von Eintracht Frankfurt ist der wiederholte Einzug ins Halbfinale der Europa League mehr wert als die einmalige Qualifikation für die Königsklasse. "Denn ein Sieg in der Europa League zählt genauso viel wie ein Sieg in der Champions League. Und aus dieser UEFA-Koeffizientenrangliste ergeben sich längerfristig planbare Einnahmen für unseren Verein", sagte Holzer dem Kicker. Dies sei für die Planungen "wichtiger als der Einmal-Effekt einer Champions-League-Teilnahme". Ein Titel in der Europa League würde direkt das Königsklassen-Ticket bringen, sonst droht ein Jahr ohne internationalen Wettbewerb.

