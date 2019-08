Eintracht Frankfurt kommt Europa League näher: Paciencia mit Doppelpack gegen Flora Tallinn

Vier Spiele trennen Eintracht Frankfurt nun noch von der erneuten Teilnahme an der Gruppenphase der Europa League. Im Rückspiel der 2. Qualifikationsrunde besiegte das Team von Trainer Adi Hütter den estnischen Rekordmeister FC Flora Tallinn verdient mit 2:1 (1:1). Auch das Hinspiel in Tallinn hatte der hessische Bundesligist bereits mit 2:1 gewonnen. Die Tore der SGE am Donnerstagabend in Frankfurt erzielte Geburtstagskind Goncalo Paciencia (37. Minute, 54./Handelfmeter). Für den zwischenzeitlichen Ausgleich sorgte Vlasiy Sinyavskiy (40.)

Die Hessen agierten, getragen von der für furiose Europa-League-Abende bekannten stimmungsvollen Atmosphäre in der Commerzbank-Arena, von Beginn an dominant. Großchancen gab es in der ersten halben Stunde allerdings keine. Erst ein Kopfballabschluss von Pacienca sorgte für Gefahr. Der Versuch landete allerdings noch neben dem Tor. In der 37. Minute machte es der Portugiese dann besser: Nach einer Flanke von Danny da Costa zielte er diesmal genauer und erzielte die Frankfurter Führung.

Tallinn sorgte kurz für Spannung

Die Freude am Main war allerdings nur von kurzer Dauer. Ebenso wie im Hinspiel musste die Eintracht den Ausgleich der Esten hinnehmen. Drei Minuten nach dem 1:0 nutzte Tallinn den ersten Torschuss auf das Gehäuse von Frankfurts Keeper Felix Wiedwald, der noch immer den verletzten Stammkeeper Frederik Rönnow ersetzt. Konstantin Vassiljev bediente Sinyavskiy mit einem sehenswerten Pass, den der estnische Offensivmann mit einem Schlenzer zum 1:1 krönte.

Nach der Halbzeit war spürbar, dass Tallinn nur ein Treffer für die Verlängerung fehlte. Die Gäste spielten mutiger und versuchten, mehr Risiko einzugehen. Doch inmitten dieser Phase schlug der Gastgeber zurück. Nach einem Fernschuss von da Costa sprang der Ball an den Arm von Flora-Verteidiger Henri Järvelaid, der souveräne Schiedsrichter Jörgen Burchardt entschied zurecht auf Strafstoß. Paciencia verwandelte den Elfmeter souverän im aus seiner Sicht rechten unteren Eck.

Die erneute Führung des Bundesligisten sorgte für Ruhe. Tallinn wirkte mit zunehmender Spieldauer müde und setzte den gelegentlichen Angriffen der Eintracht nichts mehr entgegen. Frankfurt ließ den Ball gekonnt laufen, um Kräfte zu schonen. Dabei offenbarte der Europa-League-Halbfinalst aus dem Vorjahr gute Ansätze, blieb auf dem Weg in den Strafraum aber meist zu ungefährlich.

Eintracht Frankfurt trifft nun auf FC Vaduz

Die 3. Runde der Qualifikation erreichte die SGE letztlich problemlos, ohne aber allzu sehr zu glänzen. In den kommenden beiden Partien auf dem Weg in die Europa-League-Gruppenphase wartet nun erneut ein kleines Licht auf der internationalen Fußball-Landkarte: der FC Vaduz. Der Klub aus Liechtenstein spielt im Schweizer Ligabetrieb, siteg dort 2017 aus der Super League allerdings in die zweithöchste Spielklasse ab. Im Pokal spielt Vaduz in Liechtenstein und qualifiziert sich als Dauersieger so stets für die Qualifikation am europäischen Wettbewerb. in der 2. Runde besiegte der FC den ungarischen Klub Mol Vidi FC (0:1/2:0 nach Verlängerung).

Gegen Vaduz könnte dann eventuell Martin Hinteregger im Kader der SGE stehen. Der Transfer des Österreichers vom FC Augsburg wurde von Frankfurt am Donnerstagabend vor der Partie bestätigt. Hinteregger spielte bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison leihweise bei der Eintracht - und überzeugte vor allem mit starken Auftritten in der Europa League.

