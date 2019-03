Die Aufstellungen sind da! Eintracht Frankfurt gegen Inter ohne Rebic - aber mit voller Offensiv-Power

Ohne den verletzten Ante Rebic, aber mit dem Sturmduo Luka Jovic und Sebastian Haller geht Eintracht Frankfurt in das Achtelfinal-Hinspiel am Donnerstagabend gegen Inter Mailand. Trainer Adi Hütter verzichtet gegen die Italiener auf Experimente und will sich mit seinem Team eine gute Ausgangsposition für das zweite Duell mit Inter in einer Woche erkämpfen.