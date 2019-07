Eintracht Frankfurt: Mögliche nächste Gegner bei Europa-League-Weiterkommen  bekannt

Eintracht Frankfurt würde bei einem Weiterkommen in die dritte Runde der Europa-League-Qualifikation auf den Sieger der Partie zwischen dem ungarischen FC Fehérvar und dem FC Vaduz aus Lichtenstein treffen.

Dies ergab die Auslosung der UEFA am Montag. Zuvor muss der Bundesligist an diesem Donnerstag (19 Uhr/RTL Nitro) und am 1. August noch die Partien gegen den FC Flora Tallinn erfolgreich absolvieren. Das wird ohne die abgewanderten Offensivstars Haller und Jovic keine einfache Aufgabe für die Mannschaft von Trainer Adi Hütter.