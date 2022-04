Zwischen Niete und Hauptgewinn: Warum Eintracht Frankfurt nun den Europa-League-Titel braucht

Die Helden waren müde. Drei Tage nach dem Coup beim FC Barcelona schleppten sich Filip Kostic & Co. durch die 90 Minuten des Spiels bei Union Berlin. Am Ende stand ein 0:2 und die Erkenntnis, dass es für Eintracht Frankfurt mit einer neuerlichen Europapokal-Qualifikation über die Bundesliga wohl nichts werden wird. Vier Runden vor dem Saisonende beträgt der Rückstand auf die nun sechstplatzierten Köpenicker und den Conference-League-Platz acht Punkte. Die Europa League und Platz fünf sind sogar schon zwölf Zähler entfernt. Müssen die Hessen in der kommenden Saison also ohne rauschhafte Nächte auf internationaler Bühne auskommen? Nicht unbedingt. Anzeige

Ein Hintertürchen lockt sogar mit dem Hauptgewinn. Sollten sich die Frankfurter im Europa-League-Halbfinale am 28. April und 5. Mai gegen West Ham United durchsetzen und anschließend auch das möglich Endspiel am 18. Mai in Sevilla gegen den Liga-Rivalen RB Leipzig oder die Glasgow Rangers gewinnen, wären sie in der nächsten Spielzeit sogar in der Champions League dabei. Und: Was dann folgen kann, beweist derzeit der FC Villarreal. Auch die Spanier lösten das Ticket für die Königsklasse als Europa-League-Sieger, schalteten zuletzt den FC Bayern aus und messen sich in der Vorschlussrunde nun mit dem FC Liverpool.

Zukunftsmusik. In der Bundesliga muss die Eintracht in den kommenden Wochen eigentlich nur ihren Platz im Niemandsland der Tabelle verwalten und in den noch ausstehenden Partien gegen die TSG Hoffenheim, bei Bayer Leverkusen, gegen Borussia Mönchengladbach und bei Mainz 05 möglichst viele Körner sparen - ohne dabei den Wettbewerb zu verzerren. Mit Vollgas dürfte das Programm jedoch kaum erfolgreich zu bewältigen sein. Das spürten die SGE-Profis in Berlin deutlich.