Frankfurt-Trainer Glasner nennt Grund für Europa-League-Titel: "...dann zeigt sich, ob du ein Großer bist"

Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner sieht die verpasste Champions-League-Qualifikation im vergangenen Jahr als wichtigen Grund für die Erfolge in dieser Spielzeit. "Wisst ihr, wo die Ursache für den heutigen Titel liegt? Im letztjährigen Scheitern an der Qualifikation. Das ist so oft im Leben so. Es gibt Rückschläge und dann zeigt sich, ob du ein Großer bist", sagte Glasner in der Nacht zum Donnerstag, nachdem er mit den Hessen in Sevilla das Finale der Europa League gegen die Glasgow Rangers gewonnen hatte.

Anzeige